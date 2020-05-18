Саудиты скупают рухнувшие акции США и Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) приобрел миноритарные доли ведущих американских компаний и банков, воспользовавшись снижением котировок их акций в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Саудовский PIF уведомил комиссию, что приобрел долю стоимостью 713,7 млн долларов корпорации Boeing, ценные бумаги банка Citigroup на 522 млн долларов и такую же долю Facebook. Суверенный фонд Саудовской Аравии потратил еще 495,8 млн долларов на акции Disney, 487,6 млн долларов на акции Bank of America и купил небольшой пакет фонда Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта.

В апреле, по данным The Wall Street Journal, саудовский суверенный фонд вложился также в в ценные бумаги европейских энергетических компаний — норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около 1 млрд долларов.

По данным Bloomberg, саудиты ведут переговоры о привлечении маржинального кредита на 10 млрд долларов, чтобы увеличить портфель бумаг крупнейших мировых компаний.

В Эр-Рияде считают ситуацию на рынке удачной возможностью, чтобы дешево вложиться в сектор авиаперевозок, а также энергетические и развлекательные компании, объяснял в апреле управляющий фонда Ясир аль-Румайян.