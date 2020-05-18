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Самуй легендарный автомобиль-самодеку СССР нашли и отреставрировали

Ребята из Латвии отреставрировали единственный в своем роде родстер «Ленинград», созданный в 1953 году советским инженером Аркадием Бабичем. Под капотом машины стоял шестицилиндровый мотор объемом 3.5 литра и мощностью 90 л. с., работающий с трехступенчатой коробкой передач. В 1959 году Аркадий проехал на нем от Симферополя до Ленинграда за 20 часов, преодолев 2125 километров. В 2014 году автомобиль всплыл на аукционе в ужасном состоянии (второе фото). Тем не менее, внешний вид удалось восстановить с помощью цветного снимка американского фотографа Джона Шульца, сделанного в 1958 году (первое фото).

старые авто,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,фэндомы
старые авто,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,фэндомы
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старые авто,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,фэндомы
18 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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