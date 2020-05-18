Рекуперация обязательна для вентиляции энергоэффективных домов

Абсолютно каждое помещение, начиная от детской комнаты и заканчивая подвалами для дозревания сыра и вина, должно быть обеспечено качественной вентиляцией. Отличие в сложности реализации вентиляционных систем. Иногда, достаточно естественной вентиляции помещений. Но качество воздуха в Украине, особенно в отдельных регионах, особенно в мегаполисах,обязывает применять дополнительную фильтрацию вентилируемых воздушных масс.

Энергоэффективность вентиляции

Благодаря механической вентиляции, при помощи вентиляторов, происходит циркуляция воздуха между внутренней частью здания и внешней средой. Особенностью вентиляции офисных, жилых, промышленных и других зданий является то, что одновременно с отводом вентилируемого воздуха происходят потери тепла. Через вентиляционные каналы потери могут составлять до 56% тепловой энергии всего здания, это энергия уходящая на отапливание космоса. Одним из способов предотвращения этого является применение технологии рекуперации тепла в процессе вентилирования помещений. Таким климатическим оборудованием и является рекуператор, он использует тепловую энергию втягивающегося, подогретого, воздуха для подогрева свежего приточного.

Энергоэффективная вентиляция квартир

Для желающих воспользоваться современными энергоэффективными технологиями вентиляции в квартирах специалисты рекомендуют бытовые рекуператоры, которые проще монтируются, чем кондиционеры, и практически не занимают места в помещении. В специализированных интернет-магазинах климатической техники достаточный выбор такого оборудования. Сегодня купить рекуператор Прана в Украине не составляет большого труда. В случае, с частными домами, немаленькой площади, бытового рекуператора будет недостаточно, поэтому для домов проектируются целые системы вентиляции с рекуперацией тепла.

Вентиляция в энергоэффективном доме

Механическая вентиляция с рекуперацией тепла это система, без которой невозможно построить энергосберегающий дом. В случае энергоэффективных строительных конструкций предполагается, что они генерируют минимально возможные потери тепла, как результат нарушена естественная вентиляция из-за герметичности перегородок, окон и дверей. Такой тип здания должен использовать современные решения, и это, несомненно, рекуперация. В энергосберегающих домах вентиляция с рекуперацией тепла является одним из проектных требований, особенно для зданий которые используют альтернативные, возобновляемые источники энергии. Вентиляция дома с рекуперацией тепла позволяет восстанавливать до 90% выделяющегося тепла.

Проектирование вентиляции в доме и монтаж

Спланировать установку рекуперации выгоднее на этапе проектирования самого здания, это лучше, с точки зрения простоты и свободы в распределения каналов и устройств системы. В готовом доме установка системы вентиляции повлечет за собой дополнительные расходы на прокладку каналов и переоборудование помещения для монтажа частей системы.

Проектирование и расчет лучше доверить компаниям с опытом работы в этом направлении. Уровень квалификации персонала необходимо подтверждать соответствующими сертификатами, а уровень компании — разрешительными документами.

Ошибки в проекте могут привести к излишнему шуму от системы, который доставит дискомфорт жителям. Неправильное расположение воздухозаборника чревато нестабильной работой и преждевременным выходом из строя оборудования. Только опытные, профильные специалисты смогут грамотно запроектировать всю систему, что очень важно. Проектирование системы вентиляции, сборку, монтаж и запуск оборудования должны выполнять одни и те же специалисты.