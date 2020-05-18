Рейтинг Владимира Зеленского обвалился до 40%

Эксперты социологической группы «Рейтинг» провели социологический опрос, в соответствии с которым если бы президентские выборы в Украине состоялись в мае текущего года,Зеленский мог бы заручиться поддержкой 39,3% граждан (в числе тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). Также результаты опроса показали, что 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% — Петра Порошенко, 8,6% — Юлию Тимошенко, 5,9% — Игоря Смешко. Другие кандидаты имеют рейтинг ниже 5%. Еще около 8% — не определились.

Тем не менее, если бы во втором туре сегодня оказались Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей проголосовали бы за нынешнего главу государства, а 25% — проголосовали за Порошенко. Такие же результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Отметим, что опрос Социологической группы «Рейтинг» был проведен в период с 12 по 13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.