Певица Полина Гагарина разводится со своим мужем

Как и предупреждали психологи,после карантина, началась волна разводов.33-летняя российская певица Полина Гагарина рассталась со своим вторым мужем 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Напомним, что в этом браке у пары в апреле 2017 года родилась дочь Мия.

Еще несколько месяцев назад Полина и Дмитрий перестали жить под одной крышей. Однако пока заявление об официальном расторжении брака они не подавали. Официально ни певица, ни фотограф также нигде о своих размолвках не говорили и никаких постов в Instagramm с различными намеками не делали.

По всей видимости они договорились разойтись без привлечения внимания общественности. Возможно таким образом они хотят уберечь от негативной информации старшего сына Полины от первого брака с актером Петром Кисловым Андрея, которому уже 13 лет.

При этом выяснилась любопытная деталь. Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина». Генеральным директором в этой компании числился Исхаков. Однако три недели назад в базе СПАРК-Интерфакс запись изменилась и теперь гендиректором компании Гагариной является Юлия Экс.