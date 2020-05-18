Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон приняла участие в откровенной фотосессии в поддержку геев. Снимок появился в ее -аккаунте.

39-летняя знаменитость попозировала обнаженной в колготках в сетку и туфлях на каблуках на фоне радужного флага. На размещенном кадре ее оголенные части тела прикрыты красными цветами. «Любовь есть любовь», — подписала изображение Хилтон.

Подписчики актрисы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Ты самая милая и добрая девушка», — написал один. «Ты великая женщина! Восхищаюсь тобой каждый день», — подчеркнул второй. «Стройная красотка», — высказался третий. «Вау, Пэрис, горячее фото!» — заключил четвертый.

Всемирный день борьбы против гомофобии и трансфобии (The International Day Against Homophobia and Transphobia) отмечается ежегодно 17 мая с 2006 года. Дата была выбрана в честь исключения гомосексуальности из Международной классификации болезней 17 мая 1990 года.