Определили лучшую песню за все время проведения конкурса Евровидение

Сотрудники британской вещательной корпорации ВВС провели масштабное голосование, чтобы определить самую лучшую песню, прозвучавшую на конкурсе Евровидение с момента его создания.

Лучшей композицией в истории музыкального конкурса признана песня «Waterloo» в исполнении шведской группы «АВВА». Участники легендарной четверки победили в музыкальном конкурсе с этой композицией в 1974 году.

Более того, эта композиция долгое время занимала первое место в британском чарте. В 1973 году участникам группы предложили записать новую композицию для отбора на песенный конкурс, и легендарная четверка согласилась без раздумий.

Однако музыканты долгое время колебались между несколькими новыми песнями и даже хотели исполнить свою известную балладу «Hasta Mañana», но в итоге неожиданно решили, что «Waterloo» может выстрелить, поскольку песни в таком стиле набирали популярность в Англии и других европейских странах.

По сообщению ВВС, после конкурса «АВВА» продала более 6 миллионов копий этой песни, а участники коллектива, как говорится, проснулись знаменитыми на весь мир. За всю историю Евровидения только этой шведской группе удалось завоевать мировую известность и оставаться популярной на протяжении всех этих лет, несмотря на то, что коллектив давно распался.