На северо-востоке Китая — новая вспышка коронавируса, на карантин отправили 108 миллионов человек!

В Китае началась вторая волна эпидемии коронавируса.

108 миллионов человек посадили на карантин из-за новой вспышки коронавируса на северо-востоке Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Под ограничения попали, в частности, города Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань. Последний называют центром новой вспышки коронавируса.

Чиновники из сферы здравоохранения пока точно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России. Провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Как сообщает South China Morning Post, Шулань попал под карантин 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, выход на улицу и выезд из города. В городе уволили шестерых чиновников, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.