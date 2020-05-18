Меган Фокс решила бросить мужа

Меган Фокс решила бросить мужа и завела молодого любовника.

Первые слухи о проблемах в браке 34-летней Меган Фокс и 46-летнего Брайана Остина Грина появились еще около месяца назад. Накануне же, в день рождения актрисы, ее супруг намекнул на их расставание. Брайан опубликовал в инстаграме пост, который состоял из фото с изображением бабочек и подписью, в которой многие поклонники увидели скрытый смысл.

В конце концов бабочкам надоедает сидеть на одном цветке, они начинают задыхаться. Вокруг них огромный мир, и они хотят испытать его,

— написал Брайан.

Большинство интернет-пользователей предположили, что метафорическое высказывание Грина говорит о расставании с Фокс. Многие также вспомнили, что совсем недавно актриса была замечена в компании 30-летнего рэпера Колсона Бэйкера, — по слухам, именно с ним, а не со своим мужем, Меган проводит карантин.

Колсон Бэйкер

Меган Фокс

Еще в конце апреля инсайдеры сообщили, что Меган и Брайан с недавнего времени живут в разных домах. По слухам, актриса решила остаться в Калабасасе, в то время как ее муж уехал в Малибу. При этом Фокс и Грин регулярно встречаются, чтобы вместе провести время с их тремя сыновьями. Чуть ранее папарацци также заметили, что Брайан снял с пальца обручальное кольцо.

Напомним, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2010 году и в браке воспитывают троих сыновей: семилетнего Ноа, шестилетнего Боди и трехлетнего Джорни. Ранее семейная пара уже переживала кризис в 2015 году. Тогда супруги намеревались развестись, однако через несколько месяцев забрали заявление о расторжении брака, потому что узнали, что Меган ждет третьего ребенка.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин