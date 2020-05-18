Как американцы относятся к Израилю и к палестинской проблеме

Агентство «Гэллап» опубликовало результаты исследования общественного мнения за 2020 год, в которое вошли вопросы об Израиле. Аналогичный отчет в прошлом году опубликовал Центр изучения общественного мнения «Пью». Результаты опросов получили широкое освещение в американских и израильских СМИ.

Отношение к Израилю и Палестинской автономии

Американцев всегда отличало положительное отношение к Израилю и негативный взгляд на Палестинскую автономию. С 2000 по 2020 год значительное большинство, от двух третей до трех четвертей респондентов, придерживались положительного мнения об Израиле. В течение первого десятилетия в среднем 64% респондентов выражали симпатию к Израилю; во втором она выросла до 71%. Самые высокие результаты были зарегистрированы в 2018 и 2020 годах. Отношение к ПА было прямо противоположным. С 2000 года около 70% опрошенных придерживаются негативного мнения в отношении ПА. В первом десятилетии в среднем 17% респондентов выражали положительное отношение к палестинцам, после 2010 года этот показатель в среднем составлял 21%. Пик симпатии американцев к Израилю пришёлся на 2018 и 2020 год, в то время как всплеск негативного отношения к палестинцам пришелся на 2006 год, после прихода к власти в Газе движения ХАМАС.

Поддержка позиций сторон ближневосточного конфликта

С 1945 года агентство «Гэллап» включает в опросный лист вопрос, какую сторону поддерживает респондент в «ближневосточном конфликте»: израильтян или арабов. Число сторонников позиции Израиля выросло с 51% в 2001 году до 59% в 2006 году. С 2010 года этот показатель еще больше вырос, превысив 60%. Дважды, в 2013 и 2018 годах, эта цифра соответствовала самому высокому показателю за всю историю наблюдений, который был зафиксирован во время первой войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах, когда Саддам Хусейн обстрелял Израиль баллистическими ракетами, а палестинцы с энтузиазмом поддержали иракское вторжение в Кувейт.

Минимальный результат, продемонстрированный в 2001 году — 51% против 16% — мог возникнуть в результате неудачной попытки президента Билла Клинтона заключить мирное соглашение и последующей волны палестинского терроризма (известной как «интифада Аль-Акса»).

В период с 2016 по 2020 год показатели по Израилю были стабильными и составляли от 59% до 64%. Для палестинцев цифры также выросли с 15% до 23%.

С учетом того, что индекс симпатии очень чувствителен к происходящим событиям, в нем наблюдаются существенные разрывы в пользу Израиля. Самые крупные из них были зарегистрированы во время войны в Персидском заливе 1991 года (57%) и в 2013 году (52%), после двух ожесточенных столкновений между ХАМАСом и Израилем. Разрыв был самым низким во время первой палестинской интифады 1988 года (22%) и в начале мирного процесса в Осло в 1993 году (27%), когда казалось, что обе стороны вступили на новый путь к миру. По данным опросов, за 20 лет самый низкий показатель для Израиля составил 41%, а самый высокий для палестинцев — 23%. В то же время в последние годы наблюдается небольшой рост симпатии американцев к палестинцам, но это не обязательно происходит за счет падения уровня поддержки Израиля.

Поддержка создания палестинского государства

Вопрос о возможности решения палестино-израильского конфликта по формуле «два государства для двух народов», то есть путем создания палестинского государства на Западном берегу и в Газе рядом с Израилем, в течение многих лет был очень популярен в исследованиях отношения американцев к Израилю и Ближнему Востоку. В эпоху процесса Осло очень немногие опросы включали данный пункт, вероятно потому, что все стороны считали, что это был единственный возможный вариант решения конфликта. Однако проблема вновь возникла в 2000 году, во время «интифады Аль-Акса», и затем после серии драматических событий в Газе: одностороннего размежевания в 2005 году, победы ХАМАСа в 2006 году на палестинских выборах и последующего военного захвата Газы исламистами в 2007 году.

Опросы, проведенные по заказу «Newsweek» в период между 2000 и 2002 годами, показали, что небольшое количество американцев поддержало создание независимого палестинского государства (около 30%).

Изменения, которые наблюдались в последние двадцать лет, являются прямой проекцией развития конфликта, а также взглядов и политики президентов США. Самый низкий показатель поддержки идеи «два государства для двух народов» был зафиксирован в 2000 году, во время «интифады Аль-Акса». Самый высокий, 58%, наблюдался в 2003 году, после спада насилия и представления нового мирного плана президента Буша-младшего, который включал создание палестинского государства. Незначительное большинство (51%) поддержало данное решение конфликта во время первого президентского срока Барака Обамы, который решительно поддерживал данный проект.

Примерно равное число сторонников и противников палестинского государства наблюдалось в 2017 году, когда 45% поддерживали данную идею, а 42% выступали против. В 2019 году поддержка достигла 50%. В 2020 году 55% ​​американцев выразили поддержку идее создания палестинского государства, 34% выступали против, а 10% не смогли выразить свою позицию. Последние сдвиги отражают изменения в риторике Д. Трампа, который в 2017 году подверг критике ближневосточную политику своего предшественника, а в 2019-2020 году представил свой план решения палестино-израильского конфликта. Изменение позиции республиканцев также отражает сдвиги в общественном мнении в отношении идеи создания палестинского государства. В 2019 году только 34% республиканцев высказались в поддержку данной формулы решения конфликта, а большинство (53%) были против. В 2020 году это соотношение составляло 44% и 48%.

Выводы

Данные указывают на то, что с 2000 по 2020 год американцы симпатизировали Израилю и негативно относились к Палестинской Автономии. Это мнение, вероятно, также связано с типом политических систем сторон конфликта. Израиль — либеральная демократия, а ПА — коррумпированная, неэффективная и безуспешная диктатура. Последние 15 лет на Западном берегу правит Махмуд Аббас, а в Газе власть принадлежит исламистскому движению ХАМАС.

Конфронтации между Обамой и израильским лидером Биньямином Нетаньяху по поводу палестино-израильских переговоров и ядерного соглашения 2015 года с Ираном не снизили уровень поддержки Израиля в США. Однако произраильская политика Трампа, в том числе перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и сокращение помощи ПА и БАПОР, возможно, усилили симпатию к палестинцам, которых американские СМИ изображают жертвами американской политики. Рост симпатии к идее двух государств в 2003 и 2020 году связан с мирными инициативами Буша-младшего и Трампа.

Результаты опросов должны привлечь внимание израильских лидеров. Социально-демографический анализ показывает, что по всем трем вопросам, обсуждаемым здесь, среди республиканцев наблюдался рост поддержки Израиля, в то время как среди демократов росла поддержка палестинцев. Эти данные свидетельствуют о потере двухпартийной поддержки Израиля.

Поддержка Израиля также уменьшается в младших возрастных когортах. Молодые избиратели поддерживают Израиль гораздо реже, чем пожилые. Если тренд не изменится, то это может существенно повлиять на нынешние благоприятные тенденции. Наконец, хотя большинство американских евреев все еще в какой-то степени симпатизируют Израилю, они все чаще критикуют его внутреннюю политику, отношение к Демократической партии США и позицию в ближневосточном конфликте.

Геннадий Богданов