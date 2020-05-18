Исследователя трагедии на перевале Дятлова заинтересовала татуировка одного из участников похода

Исследователь трагедии, произошедшей на перевале Дятлова, и блогер Валентин Дегтерев, заинтересовался личностью одного из участников тургруппы — Семена Золотарева. Он определил, что татуировки на теле самого одиозного члена экспедиции — это специальный шифр или пароль. Действительно, биография этого самого старшего из студентов туриста изобилует несколькими белыми пятнами. Поэтому он и усомнился в ее подлинности.

Во-первых, до сих пор неясно, от кого он пришел в группу — даже это составляло для участников похода большую тайну. Бытует мнение, что Золотарев напросился в поход в самый последний момент — сначала он должен был идти с группой Сергея Согрина. И Игорь Дятлов (а определять состав экспедиции имеет право только руководитель) махнул рукой. Видимо, потому, что знал: Золотарев, выпускник Института физической культуры Белорусской ССР, являлся инструктором Коуровской турбазы. Вроде бы, сделал он это самостоятельно, по своей инициативе, но у Дятлова сложилось впечатление, что внезапное появление взрослого 38-летнего человека в чисто студенческом коллективе «кому-то» срочно понадобилось.

Может быть, это внедрение нужно было нашим компетентным органам? Словом, уточнять Дятлов, которому тоже приписывали причастность к органам, не стал — себе дороже. И решил взять в группу фронтовика. Да, Золотарев воевал и, как настоящий ветеран, имел боевые награды. Но он не был местным, отношения к Уральскому политехническому институту тоже не имел. Приехал на Урал с Северного Кавказа. По словам очевидцев, студентов напрягала эта неопределенность, разница в возрасте и подозрения, что он сотрудник КГБ, и они его опасались. Но Золотарев сразу же попросил называть его «просто Сашей».

«На руке имеется надпись: „Гена“, — отмечает исследователь. — На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением „свеклы“ и буквы „С“, на тыле левого предплечья татуировка с изображением „Г. С ДАЕРММУАЗУАЯ“, пятиконечная звезда и буквы „С“, „Г+С+П=Д“ и цифра „1921“». Все это, по мнению Дегтерева, является шифром, паролем или специальным кодом. А точнее — «сочетанием шифра Морзе и фонетического алфавита „Альфа-Браво“, принятого в 1956-м году в странах НАТО». «Вероятно, он транспортировал какой-то важный груз, — считает энтузиаст, — или даже какого-то человека, обладавшего определенной информацией».

Исследователь предположил, что это понадобилось для того, чтобы обеспечить успех операции с привлечением самолета-разведчика, вылет которого США как раз планировали на конец 1950-х годов. Это может быть более чем вероятно, если вспомнить, что именно над Уралом 1 мая 1960 года был сбит такой самолет-разведчик с летчиком Гари Пауэрсом на борту.

«Фотографировать все подряд самолет не может. Кто-то должен установить маркерные радиомаяки рядом с особенно интересными объектами, — уверен Валентин Дегтерев. — Такой объект находился рядом со склоном горы Отортен. Человек, выдававший себя за ветерана войны Семена Золотарева, должен был установить маяк рядом с ним. Код, написанный им на руке, он должен был ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу. Видимо, первый полет планировался в феврале 1959 года. Но, из-за гибели агента, маяк так и не был им установлен».