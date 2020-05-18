Элайджа Вуд перестал прятать ребенка от репортеров

Элайджа Вуд и его девушка — датский продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями в конце 2019 года. Информация об этом появилась в СМИ только в феврале, однако пара никак не подтверждала эту информацию. А теперь звезда «Властелина колец» впервые появился на публике с малышом.

Элайджу, Метте-Мари и друга семьи — актера Доминика Монагана заметили папарацци на прогулке с ребенком в Лос-Анджелесе. Компания прошлась по кварталам Лос-Фелиса. Именно там фотографы и смогли сделать несколько снимков.

О том, как Вуд и Конгсвед назвали сына, неизвестно. Пара очень трепетно относится к тому, чтобы общественность знала об их семейных делах как можно меньше. Напомним, Элайджа начал встречаться со своей избранницей в 2017 году, а подтвердили свои отношения они только в 2018 году.

Известно, что пара познакомилась на съемках картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Через какое-то время после начала романа журналисты увидели кольцо у Метте-Мари, что стало поводом для мыслей о предстоящей свадьбе. Однако знаменитости никак не подтвердили эти слухи.