Эффективность масок при коронавирусе проверили на хомячках

Ученые помещали перегородку из хирургических масок между клетками, в одной из которых был больной коронавирусной инфекцией хомяк, а в другой три здоровых животных. Всего в серии экспериментов было задействовано 52 хомяка и три различных сценария: перегородка помещалась либо на клетку с больным хомяком, либо на клетку со здоровыми, либо вообще отсутствовала.

Через несколько дней 10 из 15 хомяков, которые находились в неотделенных ничем клетках, оказались инфицированы. Но когда барьер помещался на стороне зараженного хомяка, инфицированы были только два из 12 здоровых хомяков в соседних клетках. В случае же, когда барьер находился на клетке со здоровыми животными, это число увеличивалось вдвое — заражены оказались четверо из 12 хомяков.

Профессор Юэн Квок-Юнг считается одним из ведущих мировых экспертов по коронавирусам, а кроме того, активным сторонником ношения защитных масок — он выступал за максимальное использование этой меры даже вопреки мнению ВОЗ. Представляя результаты своего эксперимента, микробиолог назвал их «серьезнейшими» и рекомендовал согражданам носить маски в местах массового скопления людей, в помещениях и транспорте несмотря на жаркую погоду.