Дженнифер Лопес показала, как выглядит до и после тренировки

Дженнифер Лопес, не смотря на карантин из-за коронавируса, много времени проводит, занимаясь в спортзале. Поэтому два месяца режима самоизоляции никак не сказались, судя по фото, на ее фигуре, а скорее наоборот — ни что не мешает больше времени уделять тренировкам.

«Если занятие не бросает вам вызов, оно не меняет вас…», — подписала певица селфи из спортзала. Оба фото до и после тренировки сделаны среди тренажеров, гантелей и штанг. На втором фото Лопес выглядит уставшей, но довольной. И находится просто в потрясающей форме для своих 50-ти лет.