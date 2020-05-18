Что происходит с Google в последние дни?

Что происходит с Google в последние дни? Многие пользователи, а тем более вебмастера обратили внимание, что после апдейта поисковой системы, огромное количество сайтов просо обвалилось вниз, при этом не вполне понятно по какому принципу. Также продолжает резко снижаться и доходность партнерских сервисов корпорации, которые уже не являются чемпионами по вознаграждениям. Данная ситуация возникла не вчера и причину понять можно, если проанализировать события прошлого года, связанные с компанией.

Шок, испытанный сообществом оптимизаторов, перерастающий в легкую панику, можно оценить по длине темы в searchengines.guru , где члены сообщества просто теряются в догадках по поводу апдейта Google. Больше всего пострадали сайты, по мнению участников дискуссии, которые получали трафик с поисковой системы по низкочастотным запросам. Также наиболее серьезно просел и мобильный трафик на сайты. Падение поисковой выдачи знаменитого гиганта происходит по всему миру. Зато заметен резкий рост переходов из строки поиска на сервисы самого Google.

Но давайте заглянем немного ранее — в сентябрь 2019 года, когда у компании начались серьезные проблемы в США.

Не так давно Google подтвердил, что попал под антимонопольное расследование DOJ, в сентябре 2019 года.

Группа генеральных прокуроров штатов США планирует позже в этом году подать антимонопольный иск против Google. Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США (DOJ) также намерено выдвинуть антимонопольные обвинения против компании – уже этим летом.

На фоне этих новостей акции холдинга Alphabet, владеющего Google, на послебиржевых торгах в пятницу, 15 мая, упали на 1,5%.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton), который возглавляет расследование от группы штатов, заявил, что следователи уже провели беседы с компаниями, которые пострадали от антиконкурентных действий Google. Он также заверил, что эпидемия коронавируса не замедлила антимонопольное расследование.

По словам Пакстона, расследование планируется завершить к осени этого года. Если оно покажет, что подача иска в суд имеет смысл, то это будет сделано вскоре после этого.

Пакстон также добавил, что не исключает никаких возможных мер в отношении компании, включая разделение её бизнеса на части.

Еще в декабре 2019 года Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит Associated Press. Руководство материнской компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи. Пейдж был генеральным директором Alphabet, Брин — президентом компании. Отныне должности президента в компании не будет.

Оба основателя компании отказались от комментариев по этому поводу, но закулисно муссируются слухи, что их фактически заставили уйти из компании. Сейчас по мнению ряда основная цель руководства гигантской корпорации — максимальное извлечение прибыли в преддверии разделения компании, которое может произойти по причине судебного разбирательства.

Чтобы было понятно вкратце, что сейчас происходит:

Видимо инвестора Альфы еще в середине прошлого года поняли, что антимонопольное расследование закончится ничем хорошим и решили поступить просто — заранее подготовит компанию к разделению, но перед этим зафиксировать и вывести прибыль.

А потому мы получили колоссальное падение доходности Адсенса, снижение трафика из видеосервисов и наконец — полное отжатие практически всего НЧ-трафика из поисковика на свои собственные и союзные сервисы.

Судя по происходящему Google концентрируется на самом себе, сворачивая миссию бесплатного спонсирования партнеров и вебмастеров, с тем, чтобы пережить трудные имена.

Доходность от него будет падать, НЧ запросы будут падать, ранжирование будет меняться с целью выжать больше трафика из сети на самого себя. Завязать как можно больше пользователей на сервисы. Поиск перестанет быть поиском по сайтам — корпорации берут интернет в свои руки и под свой контроль.

Сдерживающих факторов в виде Брина И Пейджа больше нет.

В 2021 году нас ждет другой мир, друзья.

Виктор Шевчук