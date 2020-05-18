Брюс Уиллис спасется от коронавируса в скафандре из «Армагеддона»

Известный голливудский актер Брюс Уиллис нашел эффективный способ защититься от коронавируса нового типа. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная его дочерью Рамер на своей странице в социальной сети Instagram. Она запечатлела отца в скафандре из популярного фильма-катастрофы «Армагеддон».

«Он сказал, что это его защитный костюм, (на самом деле, он из «Армагеддона»), — гласит комментарий мод снимком. Многие из подписчиков в ответ обратились с просьбой «спасти мир от эпидемии, раз уж однажды он спас его от астероида». Отметим, что у самого Уиллиса нет страницы в Instagram, поэтому он часто появляется на фотографиях, которые выкладывают его дочери.

Напомним, что фильм режиссера Майкла Бэя был выпущен в прокат в 1998 году. По сюжету Земле угрожает глобальная катастрофа, которая наступит в результате столкновения планеты с гигантским космическим телом. Чтобы не допустить такого исхода, в космос отправляется команда эксцентричных буровиков, которые должны установить на астероиде ядерные заряды, чтобы попытаться разрушить его. Лента была очень успешна в прокате, хотя и подвергалась насмешкам за чрезмерную наивность.