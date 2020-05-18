Александра Болотина, идеолога «русского мира», убили в тюрьме Донецка

В оккупированном Донецке в тюрьме был убит известный антиукраинский блогер Александр Болотин. Информацию о смерти рассказала пользователь Светлана Кукулевская на сайте «Самиздат». В сообщении отмечено, что смерть произошла в тюрьме «Изоляция», которая расположена в Донецке. Кукулевская сообщила со ссылкой на собственные источники, что в минувший понедельник, 11 мая, когда российские наемники праздновали день годовщины так называемой «ДНР», сотрудники тюрьмы выгнали на улицу и стали избивать прутами арматуры всех без исключения заключенных.

Женщина ответила, что Болотин якобы оказал сопротивление и был убит с помощью арматуры, скончавшись на месте. Официального подтверждения данной информации от оккупационных властей нет. Кукулевская в качестве ньюсмейкера до появления данной публикации была неизвестна.

«Жена Александра Болотина, Надежда, неоднократно заявляла, что к Александру не допускают абсолютно НИКОГО, в том числе и ее. Режим этой жесточайшей и тотальной изоляции Болотина от внешнего мира был обусловлен тем, что его регулярно и жестоко избивали; обезображенного до неузнаваемости Александра (он тогда был еще жив) — нельзя было никому показывать, иначе бы палачи Болотина могли бы моментально оказаться на его месте», — пишет женщина.

Так называемые власти «ДНР» пока никакой информации и комментариев по поводу произошедшего не делали. Сам Болотин давно известен своей пророссийской позицией и регулярно критиковал Украину на своей странице в социальной сети Facebook. Предлагаем один из фрагментов его переписки про Украину.