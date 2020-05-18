Ольга Бузова проанонсировала свое выступление на фестивале

Одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса, телеведущая и актриса Ольга Бузова поделилась новым фото, которое моментально стало популярным. Пикантный кадр появился в личном микроблоге артистки в Инстаграм. Артистка позировала в концертном образе. «VK Fest 2020. Done. Который год подряд, открываю главный музыкальный фестиваль @vk_fest. Для меня — огромное счастье выступать для вас», — подписала кадр артистка.

Отметим, в комментариях по-разному отреагировали. Люди написали много разных отзывов. В частности, некоторым не понравился вызывающий наряд артистки. «Странный наряд», «Путана», «Очень классно выступила, я как будто на концерте побывал. Уже даже без тебя не интересно смотреть. Ты просто разорвала!», «Вы большая молодец, восхищаюсь вашим творчеством. Выступление класс!», «Как можно в такой шаурме выступать», «Олечка, как всегда на высшем уровне. Это была пушка. Сидела и пела все твое выступление», — писали люди.

Можно сколько угодно смеяться над Бузовой,но ,по данным авторитетного издания,за прошедший год она заработала 4,4 миллиона долларов.