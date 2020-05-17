Восхитительная София Вергара показала своего красавца-мужа

Красавица София Вергара показала свои счастливые семейные будни. Некоторое время назад в СМИ ходили упорные слухи,что брак Софии и Джо Манганьелло фиктивный. Якобы,пиарщики Софии якобы решили придумать ей идеальные отношения – об этом смело заявляет некий инсайдер, приближенный к Вергаре. Ну а кто может быть лучше для красавицы-актрисы, чем невероятно сексуальный актер Джо Манганьелло ?

Их отношения начались в 2014 году – они гуляли по улицам, держась за руки,и не скрывались от камер папарацци. Уже через 17 месяцев Джо сделал Вергаре предложение, и она ответила «да». И вот теперь ходят слухи, что брак фиктивный, а инсайдеры объясняют это так:

«Они не прятались и выглядели прекрасно, даже чересчур прекрасно, настолько, что это не было похоже на правду. В конце концов, София и Джо − одни из самых красивых людей в индустрии, и то, что они так быстро сошлись, казалось подозрительным. Кроме того, решение выйти замуж через полтора года после знакомства для несколько раз обжегшейся Вергары было странным».

Время покажет,но пока супруги выглядят счастливыми и влюбленными.