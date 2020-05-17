Весь мир столкнется с проблемой голода — исследование

Объем необходимого продовольствия может увеличиться на 80%.

Объем продовольствия, необходимого для питания населения мира к концу века, может увеличиться почти на 80%. Такие данные получили исследователи из Германии. Об этом сообщает ВВС.



Исследователи заявили, что тенденция увеличения индекса массы тела приводит к тому, что людям требуется больше калорий. Авторы предупреждают, что неспособность удовлетворить потребность в большом количестве калорий может привести к еще большему глобальному неравенству.

Исследование, проведенное командой университета Геттингена, подсчитало, что 60% увеличения калорий будет результатом роста числа людей в мире. Согласно прогнозам ООН в области мирового населения, численность населения планеты увеличится с почти 7 млрд в 2010 году до почти 11 млрд в 2100 году.

Тем не менее, 18% прироста калорий по сравнению с уровнем 2010 года будет происходить за счет прогнозируемого увеличения роста и веса населения планеты. В некоторых регионах уже наблюдается резкое увеличение потребности в калориях, поскольку они переживают быстрый рост численности населения.

Ученые предупредили, что растущий спрос на продовольствие приведет к росту цен на продовольствие. В то время как богатые страны будут в состоянии поглотить этот рост, более бедные страны будут бороться, что приведет к еще большему недоеданию.