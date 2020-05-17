В украинской битве олигархов, пока побеждает Ринат Ахметов

Год назад в Украину с триумфом вернулся бизнесмен Коломойский. Он тут же попал в поле зрения прессы и начал делать громкие заявления не только о своих планах,но и о своем видении будущего страны в целом. Коломойский рассчитывал на реванш и восстановление своего влияния. И его бы очень устроил дефолт в Украине,о чем он неоднократно заявлял в многочисленных интервью.

Игорь Коломойский надеялся стать самым влиятельным человеком в стране и главным придворным олигархом. Поначалу так и было. Но хотя влияние у Коломойского очень существенное, пока далеко не всё из запланированного получилось. В частности, его некогда ключевой актив, «ПриватБанк» – по-прежнему принадлежит государству и перспективы возвращения весьма туманные.

Но неприятным сюрпризом для Игоря Валерьевича стало то, что самым влиятельным придворным олигархом, по состоянию на сегодняшний день, стал Ринат Ахметов. Самый богатый человек Украины снова всех переиграл и своего конкурента, в том числе.Ахметов делает все возможное, чтобы установить позитивные отношения с новым руководством страны и ослабить влияние Игоря Коломойского. Одна из мер — поддержка политики Зеленского в СМИ, подконтрольных Ахметову. Обеспечивая благоприятное освещение деятельности нового президента на телевидении, Ахметов предстает альтернативой Коломойскому.