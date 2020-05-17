В бюджете российского Пенсионного фонда недосчитались триллиона

Рецессия в экономике РФ и всплеск безработицы ударили по бюджету Пенсионного фонда РФ.

ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, недосчитается триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщает Финанс.ру. Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете.

Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам — 8,999 трлн рублей.

Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.



Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти до 35 долларов за бочку.

В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.

Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.

По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.

Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общий дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить до 8,3% ВВП — то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.

При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.