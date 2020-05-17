В больницах всего мира отменили около 28-и миллионов плановых операций из-за пандемии

Исследователи из Бирмингемского университета совместно с группой CovidSurg, объединяющей хирургов и анестезиологов из более чем 70 стран мира, подсчитали, сколько плановых хирургических операций будет отменено или отложено по всему миру в течение пиковых 12 недель эпидемии коронавируса.

В основу исследования легли данные об отмене плановых операций, предоставленные старшими хирургами 359 больниц из 71 страны. Эти данные затем были сопоставлены с данными о количестве операций за предыдущие годы и спроецированы на 190 стран мира.

В результате подсчетов и моделирования они пришли к выводу, что пандемия COVID-19 станет причиной отмены или переноса по всему миру порядка 28 миллионов плановых хирургических операций. Минимальный ожидаемый авторами исследования показатель составляет 19849153 операций, а максимальный — 43945672 операций.

Около 90% из этого числа составляют несложные хирургические операции, 8,2% — операции, связанные с онкологией, 1,6% — акушерские операции.

Так же во многих больницах перенесены сроки плановых вакцинаций и невозможно вовремя получить результаты анализов из-за перегруженности лабораторий. Все это повлечет за собой всплеск новых заболеваний в ближайшем будущем.