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Ученые нашли антитело, «блокирующее коронавирус полностью»

Американским ученым удалось обнаружить антитело, полностью блокирующее коронавирус. Об этом они сами рассказали СМИ, объявив о мощном прорыве в борьбе с COVID-19, сообщает Daily Mail.

Так, открытие сделали ученые из базирующейся в Калифорнии биотехнологической компании Sorrento Therapeutics. Они выявили около десятка антител, которые оказали некоторое влияние на вирус. Одно из них получило название STI-1499. По словам ученых, в ходе экспериментов на чашке Петри найденное антитело остановило проникновение коронавируса в 100% здоровых клеток человека. Это антитело относится к классу «нейтрализующих» или связывающих антител, которые блокируют вирус и бьют тревогу остальной иммунной системе, вызывая соответствующую реакцию.

В то же время антитело еще не было проверено на людях, поэтому, как оно может повести себя в организме и каковы побочные эффекты, неизвестно.

17 мая, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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