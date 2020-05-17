Специалисты рассказали,какие народные средства помогают снизить вес

Если вы по каким-то причинам не можете придерживаться диеты, но хотите избавиться от лишнего веса, эксперты советуют пойти на несколько небольших хитростей. Специалисты рассказали, что существует несколько народных методов похудения, и все они работают.

С помощью этих методик за неделю можно сбросить до 2 кг, но при условии, что вы будете придерживаться здорового и низкокалорийного рациона. На время применения этих методик откажитесь от жирной пищи, фастфуда и алкоголя. Помогает избавиться от лишнего веса и способствует сжиганию жира имбирный напиток. Пейте его каждый день натощак по одному стакану, а также в течение дня еще 2-3 стакана напитка. Также возьмите за правило ежедневно употреблять небольшое количество сельдерея. Это единственный натуральный продукт, при употреблении которого вы не получаете калории, а, наоборот, расходуете их.

Среди продуктов, способствующих сжиганию жира, эксперты также называли чернику, грейпфрут и ананас. Эти продукты нужно употреблять перед или после основных приемов пищи. Они предотвращают превращение лишних углеводов в жиры. Чтобы снизить аппетит, 2 раза в день пейте отвары девясила и валерьяны. Сразу после пробуждения съедайте 1-2 ложки семян льна. Этот продукт уникален тем, что набухает в желудке и собирает все вредные вещества, выводя их из организма и очищая кишечник.