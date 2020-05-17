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Сколько заработали российские звезды на карантине

Раскрыты размеры гонораров российских знаменитостей во время карантина. Несмотря на то, что многие артисты отменили концерты, их заработки при этом не уменьшились из-за возросшей популярности ток-шоу и прямых эфиров, а также публикаций в Instagram.

Так, актриса Вера Сотникова, приняла участие в передаче «Бородина против Бузовой». Гонорар за часовой эфир составляет от 50 до 70 тыс. рублей. Дана Борисова в программе «Пусть говорят» заработала 100 тыс. рублей. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина приняла участие в шоу «Секрет на миллион».

Телеведущая Ксения Бородина берет за один пост в Instagram по 500 тыс. рублей. Актриса Светлана Иванова подписала рекламный контракт аптечного средства. Гонорар составил от 4 млн рублей.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за 2 млн рублей сделала рекламу марафона блогеров на своей странице в Instagram.

17 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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