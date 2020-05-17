Силенд. Или как построить свое государство за одну ночь

В самый канун 1966 года майор Рой Бейтс высадился с маленькой лодки на заброшенную платформу посреди океана. Мужчина поставил на платформе сначала временный дом, который со временем стал основанием настоящего, пусть и не признанного государства: посреди моря за одну ночь выросла целая страна.

Какими бы безумными ни казались выходки Бейтса, и какой бы маленькой ни выглядела на карте мира водная крепость Roughs Tower, из Силенда и впрямь получилась самая настоящая мини-страна. И, невзирая на то, что местное население можно пересчитать по пальцам, а общая площадь платформы не более тысячи квадратных метров, в Силандии есть всё, что положено любому государству. Имеются тут и флаг, и герб, и гимн, и конституция, а также собственное правительство, государственный строй (конституционная монархия), госпосты и даже тюрьма. Выпускаются коллекционные почтовые марки, монеты, и, само собой, все жители чудо-страны имеют удостоверения личности.

2 сентября 1968 года произошло поистине историческое для Силенда событие — судья Эссекса вынес постановление, где признал, что дело Бейтса и отхапаного им островка находится вне юрисдикции Великобритании. Англичанам пришлось признать, что законы их страны не имеют силы в области «Башни бурь». Всё дело в том, что территориальные воды Великобритании простираются на 4,8 километра от берега, тогда как расстояние до форта около 13 км.

С тех пор у Силенда появился национальный лозунг: E Mare Libertas (в пер. с латыни — Свобода Моря). А второе сентября отмечается как главный государственный праздник Силандии, немногочисленные жители которой плевать хотели на то, что официально княжество так и остаётся непризнанным. Оно не входит ни в одну международную организацию. Не признаёт существования Силенда и правительство Великобритании, зато больше не предпринимает никаких действий по его ликвидации или захвату.

Силенд существует до сих пор. Принцем-регентом страны стал сын майора, Майкл I Бейтс. Стоимость страны растет день от дня: испанское правительство уже предлагало принцу-регенту около 750 миллионов евро за старую, когда-то никому не нужную платформу.