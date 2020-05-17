Реальные показатели смертности от коронавируса в России в 3 раза выше официальных

Газета Исраэль Хайом сообщила, что российские государственные органы в субботу отметили рекордное количество смертей от коронавируса после того, как за последние 24 часа скончалось 119 человек. Между тем, статистические данные из правительственного центра по борьбе с COVID-19 говорят о том, что, хотя число погибших возросло, количество новых случаев инфицирования несколько снизилось и в настоящее время составляет 9 200 человек за сутки.

Несмотря на растущий оптимизм, связанный с сообщениями о снижении уровня заражения, российская система здравоохранения начинает демонстрировать признаки краха. На этой неделе было открыто восемь новых коронавирусных больниц, но этого определенно не достаточно для того, чтобы обслуживать огромное количество госпитализированных пациентов.

Стремясь облегчить бремя, Россия создала 16 специализированных центров лечения заболеваний, способных в настоящий момент разместить чуть менее 1 600 пациентов, что составляет небольшую долю от среднесуточного числа инфекций. Чтобы облегчить тяжелую работу и снизить возмущение среди врачей и медсестер, президент России Владимир Путин недавно объявил о специальном денежном вознаграждении для персонала больниц.

В то же время назревают споры вокруг официальной статистики России о количестве случаев заражения вирусом и количестве погибших. Данные, представленные Моссоветом на этой неделе в непонятном документе, который был опубликован The New York Times, показывают совершенно иную картину смертей, связанных с вирусами, чем официальные сообщения Кремля. Данные свидетельствует о том, что только в этом году в Москве от вирусной инфекции умерло около 2 000 человек, что значительно больше среднего показателя за предыдущее десятилетие. На основании этих данных, по оценкам экспертов в области здравоохранения, от коронавируса умерло около 1 700 человек, что сильно больше 642 случаев смерти в официальном отчете Кремля.

Доктор Татьяна Михайлова, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, сказала американскому изданию, что уровень смертности в Москве был намного выше, чем в среднем за апрель за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв коронавируса по крайней мере в три раза превышает официальные цифры, предоставленные государством», — добавила она.

В телевизионном интервью, которое дал Путин вместе с Анной Поповой, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Попова заявила, что число погибших от коронавируса в России является одним из самых низких в мире. Государственные СМИ продолжают рассматривать реакцию России на вирус как превосходящую Запад. Это настроение было отражено в пятницу в решении Путина вновь открыть Кремль для посещения гражданами России и полностью восстановить активность в сфере промышленности и торговли, оставляя ограничения на усмотрение местных властей. Между тем, по сообщениям, только за последний день CVID-19 заразились более 11 000 россиян.

http://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/219234