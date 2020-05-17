Первая британская женщина-астронавт уверена,что инопланетяне существуют

Хелен Шармен была первой британской женщиной-астронавтом, и она уверена: пришельцы существуют, возможно, даже на Земле. Только мы их не видим.

«Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений. Во Вселенной столько миллиардов звезд, что там должны быть все возможные виды разных форм жизни», — сказала исследовательница в интервью.

«Эти формы жизни не обязательно должны состоять из углерода и азота, как жизнь на Земле, в том числе и человек. «Возможно, что они уже здесь и мы просто не можем их увидеть», — считает Шармен».

«Возможное существование форм жизни, основывающихся не на углероде, — популярная теория. Например, возможной была бы жизнь на основе кремния, обладающего характеристиками, схожими с углеродом. Однако соединения кремния значительно более плотные, поэтому возникновение из них разумных форм жизни маловероятно. В таком случае химические процессы длились бы слишком долго», — отмечает издание.

Она далеко не единственная исследовательница, считающая возможным существование внеземной жизни. Ученые авторитетного Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже хотят привлечь инопланетян с помощью лазерного луча.

«С помощью техники возможным было бы и общение с инопланетянами. Впрочем, передача сообщений была бы по-настоящему долгой. Даже если бы мы обнаружили готовую к общению цивилизацию прямо на ближайшей после Солнца звезде Проксиме Центавра, каждый ответ оттуда поступал бы лишь через восемь лет. Расстояние до Проксимы Центавра составляет около четырех световых лет. В случае с цивилизацией, удаленной от нас на 500 световых лет, ответ приходил бы лишь спустя тысячу лет», — говорится в статье.

Недавно исследователи также показали, что часть нашей ДНК имеет внеземное происхождение. Рибоза, по словам ученых, попала на нашу планету из космоса.