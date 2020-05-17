Палестинская администрация снесла древнюю еврейскую крепость

Неправительственная организация отметила, что древние стены расположенной в Самарии крепости и водохранилища внутри были разрушены палестинскими строительными бригадами, добавив, что ПА проложила подъездную дорогу, чтобы доставить туда «тяжелую строительную технику». «Правоохранительные органы должны уделить этому вопросу внимание, которого он заслуживает; они несут ответственность за его расследование, это их работа, и мы ожидаем, что они это сделают. Это систематическое разрушение объектов еврейского наследия по всей Иудее и Самарии не может продолжаться. Мы требуем, чтобы они немедленно положили конец продолжающемуся разрушению памятника в Тель-Ароме. Мы призываем соответствующие власти незамедлительно принять меры», – сказал JNS глава регионального совета Самарии Йосси Даган.

Тель-Арома была одной из восьми древних крепостей, расположенных вдоль восточной границы Израиля, основанных династией Хасмонеев в конец II или начале I века до н.э. Сама крепость была расположена на гребне холма, контролируя проход между Самарией и долиной реки Иордан. Династия Хасмонеев, потомки семьи Маккавеев, управляла Иудеей и прилегающими территориями в 141-37 гг. до н.э. во время классической античности. Династия – названная в честь Хасмона, далекого предка Маккавеев, – превратилась в эффективную военную машину, значительно расширив границы своего царства, и создавая крепости, такие как Тель-Арома, для защиты своих границ.

Царство Хасмонеев утратило свою независимость от римлян в 63 г. до н.э. Позднее римляне правили бывшим еврейским государством через своих ставленников — наиболее известным из них был печально знаменитый Ирод Великий, идумей по происхождению, основавший после падения Хасмонеев в 37 г. до н.э. династию Иродиадов. В конце концов римляне перешли к непосредственному управлению Иудеей.

По данным JNS, проект «Ревагим» «Хранить вечно» отмечал, что разрушение крепости продолжалось не менее года, однако, в свете пандемии коронавируса и отсутствия инспекторов Гражданской администрации, недавно установленная подъездная дорога ПА использовалась для доставки тяжелой техники и строительного оборудования (генераторы, освещение по периметру и т. д.), чтобы захватить этот участок. Некоммерческий проект добавляет, что высокопоставленные чиновники ПА и представители местных властей торжественно открыли это место как «объект палестинского наследия», что, по их мнению, дает им «право» продолжать снос. «Министр обороны Беннетт, вы оставили значительный след в Министерстве обороны за короткий период времени. Сейчас настало время укрепить наследие вашего пребывания в должности – наследие, которое докажет, что Государство Израиль защищает свое вечное право первородства на Земле Израиля », – заявил JNS Эйтан Мелет, полевой координатор проекта «Хранить вечно».

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