«Нормандский формат» для Украины оказался неэффективным

По всей видимости у Владимира Зеленского начали понимать, что «Нормандский формат» обречен, поэтому будут возвращаться к Будапештскому меморандуму, как главному документу, подписанты которого гарантировали Украине территориальную целостность и безопасность. К таким выводам можно прийти после заявления вице-премьер-министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Он сказал, что украинская сторона ждет официальной позиции Великобритании и США, как двух стран, подписи которых стоят под Будапештским меморандумом. Резников считает, что за время российской агрессии Украина так и не получила в полной мере достаточной помощи от этих двух вышеупомянутых стран.

С Россией вести переговоры один на один очень сложно, нет никакого конструктива. Если по Донбассу еще есть хоть какой-то разговор, то тема с Крымом вообще не обсуждается. Стоит только Киеву поднять эту тему, как российские представители на переговорах встают из-за стола и уходят.

Алексей Резников отметил, также интересно было бы увидеть реальную позицию еще двух подписантов Будапештского меморандума – Франции и Китая, которые также взяли на себя определенные обязательства, когда подписывали документ.