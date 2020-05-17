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Настасья Самбурская продемонстрировала соблазнительные формы

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская взбудоражила пикантным кадром. На нем она позировала в коротком блестящем платье без рукавов. Наряд выгодно подчеркнул фигуру Насти, сделав акцент на стройных ногах и пышной груди. Публикация появилась в личном микроблоге артистки в Инстаграм.

«Пошла. Шла, шла, притомилась чуток…. Дай думаю, дух переведу и снова пойду!», — подписала пикантный кадр Самбурская. Стоить указать, что в комментариях моментально отреагировали, написав в адрес знаменитости много разных отзывов.

Всего, за короткое время, публикация собрала около 130 тысяч лайков. «Не узнала , если честно», «Моя фигура мечты», «Как всегда огонь, а не женщина», «Очень красивая, попа такая», «Как всегда….прекрасна», «В такой сексуальной позе отдохнуть вряд ли дадут», «Шикарно выглядишь», «Просто супер-красивая! Восторг для глаз, радость для нас», — писали люди в комментариях

17 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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