Как избавиться от комаров в лесу с помощью муравьев

Использовать в лесу спирали и химические средства для защиты от комаров и клещей получается не всегда, да и просто иногда не хочется лишний раз прибегать к химии. Егерь показал натуральный способ защиты: клещей и комаров отпугивают муравьи.

К муравьиной кислоте люди прибегают уже очень давно. Известно, что она служит прекрасным барьером для защиты от насекомых. Егерский способ прост. Нужно найти в лесу муравейник (чем больше, тем меньше времени займет процесс), смочить любую тряпочку водой и положить на муравейник.

Минут через двадцать тряпочка в достаточной степени пропитается муравьиной кислотой. Ей нужно протереть все открытые участки тела, включая лицо и уши.



Чтобы не навредить себе таким способом, надо сначала нанести немного муравьиной кислоты на небольшой участок кожи и если не возникнет зуд и покраснение,методом можно пользоваться.