ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Регулятор, в частности, указывает на риски для недвижимости при непредсказуемом развитии пандемии. ФРС прогнозирует уязвимость и для компаний с кредитами, которым все труднее исполнять обязательства из-за общего снижения доходов.

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Стоимость активов остается уязвимой к значительному снижению, если пандемия будет развиваться в непредсказуемом направлении, экономические последствия окажутся более неблагоприятными или в финансовой системе вновь возникнут сложности», — говорится в отчете ФРС.

Регулятор отмечает, что в из-за пандемии под давлением может оказаться недвижимость, включая коммерческий сектор и сельскохозяйственные помещения, хотя цены в этой области, как правило, не сразу реагируют на изменение экономической ситуации.

Не менее уязвимыми из-за коронавируса, по прогнозу ФРС, будут закредитованные предприятия и бизнес. Регулятор отмечает, что и до начала 2020 года их долги были достаточно велики в соотношении с ВВП. Общее снижение доходов, связанное со значительным провалом в экономике, ослабило способность компаний исполнять эти и другие обязательства.

При этом в ситуации с пандемией финансовые рынки оказались более устойчивыми, чем при кризисе 2008–2009 годов. Несмотря на это, в экономике возникла серьезная напряженность, из-за чего потребовались дополнительные меры ФРС.

Регулятор добавляет, что перспективы экономической активности с учетом коронавируса остаются неясными. Но в ближайшее время риски, связанные с направлением, в котором развивается пандемия, и их влияние на экономику США и всего мира остаются высокими.

В марте ФРС дважды за месяц снизила ключевую ставку. Сначала до уровня 1–1,25% (до этого он составлял 1,5–1,75%), затем почти до 0–0,25%. Регулятор пообещал держать планку на «околонулевом уровне» до тех пор, пока не будет уверен, что «экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

Помимо этого ФРС, в частности, снизила ставку по кредитам, которые она выдает банкам через «дисконтное окно» (discount window), сразу на 1,5 п.п., до 0,25%. Таким образом регулятор обновил исторический минимум дисконтной ставки, который даже при кризисе 2008–2009 годов был на уровне чуть выше 0,5%.