Если в Украине не «поумнеет» избиратель,надежда только на инопланетян

Политологи Украины ,проанализировав ситуацию,уже начинают волноваться за качество парламента следующего созыва. По мнению политиков,избиратели ,по совершенно непонятной причине,каждый раз голосуют за все более неожиданных кандидатов.
«Я задумался о том, что будет в 10 созыве. В этом созыве компетентных, умных и порядочных меньше, а глупых и продажных больше, чем в предыдущем. В прошлом тоже были «звезды», от которых мутило, но этот созыв побил все рекорды», – написал известный политолог.
Он добавляет, количество скандальных нардепов в 9-ом созыве ВР просто зашкаливает. В общем, все это не сильно настраивает на позитивные ожидания, но есть понимание, что должен быть выход из этого кошмара.
По словам политика, надежда лишь на один из трех вариантов. Первый вариант – избиратель поумнеет и сделает выбор в пользу компетентности и порядочности.Этот вариант-самый фантастичный и маловероятный. Второй вариант – прилетят инопланетяне и все у нас наладится. Третий вариант – есть выход в виде аэропорта «Борисполь». По словам нардепа, последний вариант ему лично рассматривать не хочется, поэтому его сразу нужно вычеркнуть.
И тогда остается надежда на инопланетян. Пока этот вариант выглядит, как самый реальный, а иначе будет ад.
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