Екатерина Варнава показала с кем обнимается в кровати

Известная ведущая и актриса комедийного шоу Екатерина Варнава поделилась милым домашним фото. Екатерина часто постит фото своего любимчика-таксы Биркина. Это фото не стало исключением.

Екатерина очень скучает по своим родным на карантине.

«Во мне процветает целый сад диких скучаний и невозможных желаний скорее обнять маму. Не виделись с ней уже два месяца. Для меня это невыносимо. Но ничего не поделать, я как смиренная дева жду, когда риск будет исключен.

Некоторые ограничения стали снимать, но что-то мне подсказывает, что это пока не тот случай, чтобы резко начать встречаться, обниматься, целоваться за столько времени с людьми. Особенно пока общие цифры не начнут радовать.

Ждем. Не обнимаемся. Держим дистанцию.»- написала Екатерина.