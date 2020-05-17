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Екатерина Варнава показала с кем обнимается в кровати

Известная ведущая и актриса комедийного шоу Екатерина Варнава поделилась милым домашним фото.  Екатерина часто постит фото своего любимчика-таксы Биркина. Это фото не стало исключением.

Екатерина очень скучает по своим родным на карантине.

«Во мне процветает целый сад диких скучаний и невозможных желаний скорее обнять маму. Не виделись с ней уже два месяца. Для меня это невыносимо. Но ничего не поделать, я как смиренная дева жду, когда риск будет исключен.

Некоторые ограничения стали снимать, но что-то мне подсказывает, что это пока не тот случай, чтобы резко начать встречаться, обниматься, целоваться за столько времени с людьми. Особенно пока общие цифры не начнут радовать.
Ждем. Не обнимаемся. Держим дистанцию.»- написала Екатерина.

17 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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