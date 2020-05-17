Анастасия Волочкова насмешила сеть странным упражнением

Анастасия Волочкова не перестает удивлять своей энергией и абсолютным равнодушием к негативу. На своей личной странице в Инстаграм звезда поделилась новым видео, которое было снято в спортивном зале. На опубликованных кадрах балерина показала свою тренировку, а также в очередной раз продемонстрировала свой шпагат. К слову, Волочкова под данной публикацией открыла комментарии, в которых в пух и прах ее разнесли люди.

«Настя! Что вы творите!! Попросите тренера показать, как делать упражнения в спортзале. Вы же всё неверно делаете, видно же, что ни разу тренажёры сами не использовали. Стойка неправильная, упор, дыхание — ну ужас же! И пуанты эти курам на смех», «Не успела на спину лечь, как ноги сами собой в разные стороны разбежались», «Мне за неё все время стыдно!», «Жалкая, стареющая тетя с раздвинутыми ногами! Никому не нужная», «Настя, молодец, главное промежность прокачать. Пусть неправильно, зато от души», «Такая убогая, что даже жалко», «В перерывах между запоями», «Неужели пуанты самая подходящая обувь для спортзала? Всегда думала, что исключительно для балета», — писали люди.

Насте не привыкать к такой реакции подписчиков. Ведь главное ,что ее не забывают.