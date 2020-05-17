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Деми Роуз произвела фурор новым рекламном снимком в куртке на голое тело

Деми Роуз-одна из тех моделей,которым действительно есть что показать. Девушка совершенно не стесняется и часто публикует снимки на грани приличия.

В своем достаточно юном возрасте она уже успела многого добиться. Даже во время карантина,Деми не страдает от недостатка работы. Ее фото не нуждаются в обработке или красивом фоне. Все равно все внимание привлекают сногсшибательные формы красотки.

Свою популярность Деми получила именно благодаря Инстаграм. Там ее заметили и начали предлагать рекламные контракты. А благодаря многомиллионной аудитории,Деми получает совсем не плохие деньги.

Очередное ее фото-это реклама одежды из денима. Не известно о чем думали заказчики рекламы,но куртку из денима на Деми мало кто заметил. Все внимание поглотила прекрасная фигура девушки,которая почти не прикрыта.

17 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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