Деми Роуз произвела фурор новым рекламном снимком в куртке на голое тело

Деми Роуз-одна из тех моделей,которым действительно есть что показать. Девушка совершенно не стесняется и часто публикует снимки на грани приличия.

В своем достаточно юном возрасте она уже успела многого добиться. Даже во время карантина,Деми не страдает от недостатка работы. Ее фото не нуждаются в обработке или красивом фоне. Все равно все внимание привлекают сногсшибательные формы красотки.

Свою популярность Деми получила именно благодаря Инстаграм. Там ее заметили и начали предлагать рекламные контракты. А благодаря многомиллионной аудитории,Деми получает совсем не плохие деньги.

Очередное ее фото-это реклама одежды из денима. Не известно о чем думали заказчики рекламы,но куртку из денима на Деми мало кто заметил. Все внимание поглотила прекрасная фигура девушки,которая почти не прикрыта.