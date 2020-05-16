Япония выступила за расследование в отношении ВОЗ в связи с COVID-19

Необходимо провести международное расследование в отношении Всемирной организации здравоохранения и ее действий в связи с коронавирусом. Япония предложит эту идею Евросоюзу, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ, сообщает The Mainichi.

«Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса», — отметил японский премьер. Он уточнил, что предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое запланировано на 18 мая.

Ранее Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) заявило, что на ранних этапах пандемии Китай мог угрожать ВОЗ приостановкой сотрудничества в случае, если будет объявлена чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом.