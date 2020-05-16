В Израиле назначили первого министра родом из Эфиопии

В Израиле министерство доверили уроженке Эфиопии Пнине Тамано-Шато. По информации BBC News, в правительство еврейского государства впервые включают выходца из этой африканской страны.

Тамано-Шато возглавила ведомство по вопросам иммиграции, уточняет вещательная корпорация.

Новому министру 39 лет, по профессии она журналист, по вероисповеданию — иудейка. В возрасте трех лет вместе с домочадцами она бежала в Судан, откуда в результате тайной спецоперации «Моисей», как и 7 тыс. ее соотечественников, была вывезена в Израиль. В итоге бывшая беженка была избрана в кнессет, также став первым в стране парламентарием эфиопского происхождения.

На министерский пост ее продвигал заместитель премьера центрист Бени Ганц, который сейчас занимается с премьер-министром Беньямином Нетаньяху формированием «правительства единства». Отмечается, что назначения министров затягиваются, так что новый кабинет приведут к присяге лишь 17 мая.

Эфиопская диаспора в Израиле насчитывает как минимум 140 тыс. человек, ее члены зачастую жалуются на притеснения, сообщается в статье. Не раз из-за стрельбы полиции по уроженцам Эфиопии возникали стихийные протесты и беспорядки. Эфиопские граждане Израиля живут в «земле обетованной» в основном бедно, многие из них безработные.