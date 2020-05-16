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Тайны королевского двора. Кто такой «Вомбат»

В университете принц числился как Уильям Уэльс, а для большей анонимности вообще предпочитал, чтобы к нему обращались «Стив». Принцесса Диана называла старшего сына сумчатым млекопитающим «Вомбатом». В  одном из интервью  Уильям признался, что не может избавиться от этого прозвища до сих пор. Во время посещения цветочной выставки в Челси в 2016 году Кейт Миддлтон во всеуслышание ласково обратилась к мужу: «Детка».

Принц отвечает супруге так же, что следует из SMS-переписки королевской четы, ставшей достоянием общественности . Уильям  называет жену Poppet («Крошка»).

Одноклассники звали ее Писклей.

«В нашей школе жили две морские свинки: одну звали Пип, другую — Скуик. Мою сестру Пиппу прозвали Пип, а меня, соответственно, Скуик (squeak – писк в переводе с англ. – прим.ред)», — вспоминает Кейт.

Позже, во время учебы в университете, друзья и журналисты в один голос прозвали Кэтрин Waity Katie («Ожидающая Кэти») по вполне понятным причинам.

16 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Шоу-бизнес ﻿
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