Сегодня празднуют Всемирный день виски

Сегодня, в третью субботу мая, празднуем Всемирный день виски (World Whisky Day).

Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012-м году во время учебы в Университете Абердина, Шотландия. Он решил побудить людей по всему миру попробовать шотландский виски. Многие люди, как правило, никогда не пьют пиво «Гиннес», но могут попробовать его в День Святого Патрика.

Так почему бы людям не продегустировать немного виски (ключевое слово: немного!) во Всемирный день виски? Причем не обязательно только шотландский!

Как говорят сами производители, этот напиток является надежным активом, который переживет самый стойкий кризис.