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Сегодня празднуют Всемирный день виски

Сегодня, в третью субботу мая, празднуем Всемирный день виски (World Whisky Day).

Блэр Боумен основал Всемирный день виски в 2012-м году во время учебы в  Университете Абердина, Шотландия. Он решил побудить людей по всему миру  попробовать шотландский виски. Многие люди, как правило, никогда не  пьют пиво «Гиннес», но могут попробовать его в День Святого Патрика.

Так  почему бы людям не продегустировать немного виски (ключевое слово:  немного!) во Всемирный день виски? Причем не обязательно только шотландский!

Как говорят сами производители, этот напиток является надежным активом, который переживет самый стойкий кризис.

16 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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