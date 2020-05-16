С сегодняшнего дня будет открыт ПП «Шегини» для пешего перехода границы

Начиная с полуночи сегодняшнего дня, 16 мая, будет восстановлена работа пропускного пункта «Шегини», расположенного на украино-польской границе. Помимо автомобильного направления на ПП уже оборудован и пеший переход. Как пишет Replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы. В том числе, в ведомстве подчеркнули, что, принимая во внимание изменения, внесенные Кабинетом министров, на государственной границе в настоящее время пока закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. Тем не менее, в ПП «Шегини», кроме автомобильного направления, пеший переход работать будет.

«Вместе с тем, гражданам нужно принимать во внимание то, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной», — отметили в пограничной службе.

Ранее стало известно, что 13 мая Кабинет министров принял постановление, которым разрешается открыть пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей. При этом в постановлении не было указано точной даты открытия ПП. К тому же, в Офисе президента сообщили, что для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь.