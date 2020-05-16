Россия уже не скрывает свою заинтересованность в разделе Украины

В российских СМИ все чаще появляются заметки о необходимости разделить Украину. Соединенным Штатам,якобы, нужно прекратить «крестовый поход по продвижению демократии» на Украине и начать договариваться с Россией о «федерализации» или ,другими словами,расчленении страны на Восточную и Западную

«Вместо того чтобы спонсировать опосредованную войну на Украине и рисковать еще большим военным конфликтом, лидеры мировых стран должны сделать шаг назад и признать, что и Россия, и Запад имеют законные интересы в этой стране.»-это цитата.

«Независимо от того, является ли это решение разделом Украины, установлением федерации, в которой соблюдаются чаяния обеих частей страны, или каким-то другим компромиссом – только усилия со стороны России и Соединенных Штатов могут решить эту проблему».-цитата из другого издания.

Не известно что обострило великодержавную шизофрению. Может кризис внутри страны,а может слабая и некомпетентная власть в Украине,но надо понимать,что Кремль всегда действует по одному и тому же сценарию-отвлечение населения от внутренних проблем внешними «победами». И чем хуже состояние экономики «великой»,тем больше жертв приноситься во имя кровожадного карлика,управляющего страной.

Потому политикам Украины стоило бы прекратить на время внутренние распри и обратить внимание на возрастающую угрозу. После сирийского провала и напоминания японцев о Курилах,вполне можно ожидать попытки присоединить что-то чужое. Это всегда пользовалось успехом у электората карлика.