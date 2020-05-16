Петр Порошенко продолжает руководить внешней политикой Украины

Политологами Украины обсуждается ситуация,когда перед назначением нового посла США временный поверенный Кристина Квин встречается с Петром Порошенком .

На самом деле это выглядит более логичным, ведь не с Зеленским же об этом говорить. Это не имеет смысла – он ничего не скажет, потому что,к сожалению, не разбирается во внешней политике.

Политтехнолог отмечает, при президенте Порошенко уровень сотрудничества Украины с США был самым высоким за всю историю Украины. Это тогда Украина впервые получила поддержку обеих партий США, многомиллионную военную помощь, «Джавелин», радары, катера, развединформацию.

Американцы поддерживали украинцев во всем и помогали очень оперативно, чем вводили в бешенство Москву. А президент Зеленский за год сумел лишь влезть во внутренний американский скандал между Дональдом Трампом и Джо Байденом и поэтому стал токсичным для многих американцев.

На самом деле,только благодаря неусыпному вниманию Порошенка и его огромному авторитету в международных кругах,Украина до сих пор остается в поле зрения цивилизованных стран и может рассчитывать на их поддержку. При другом раскладе,от безысходности и финансового краха,настоящая некомпетентная ни в каких вопросах власть вполне могла бы пойти на сделку с РФ.