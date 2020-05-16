Бритни Спирс устроила фотосессию в бикини с бойфрендом Сэмом Асгари Ученые опасаются,что у берегов Аляски может возникнуть цунами » Одна незначительная деталь о характере Дятлова,может в корне поменять всю картину трагедии Исследователь аномальных явлений и загадочных происшествий из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев отыскал в забытых архивах три записные книжки Геннадия Григорьева, работавшего в свое время собственным корреспондентом газеты «Уральский рабочий». Журналист, как и многие спасатели, альпинисты, сотрудники полиции и прокуратуры, участвовал в поисках пропавших участников группы Игоря Дятлова. И, что называется, своими глазами видел некоторые детали последствий трагедии, а многие получал из первых рук от поисковиков. Все это Григорьев методично записывал в свои блокноты. Так что посвятивший много времени таинственной загадке перевала Дятлова Валентин Дегтерев нашел в них достаточно любопытных, а порой и важных подробностей. Одно из таких незначительных замечаний, которое Григорьев доверил своей записной книжке, касается характера руководителя похода — самого Дятлова. По мнению журналиста, который опросил знакомых Игоря, тот любил командовать, требовал беспрекословного подчинения, не терпел в свой адрес критики ни в каком ее виде и вообще был болезненно самолюбив. Был даже такой случай в его практике, когда одна из групп туристов, с которой он пошел в горы, объявила ему бойкот именно по этой причине. И что же сделал Дятлов, как руководитель группы? Он просто бросил людей прямо в горах и ушел. А потом и вовсе объявил голодовку в знак протеста. Немудрено, что долгое время исследователи просто не обращали внимания на такие мелочи. Но именно такие «незначительные» вещи вполне могли стать фитилем для эмоционального взрыва, ссоры и, в конце концов, — драки, в которой часть туристов могла встать на сторону руководителя, а другая — против. Видимо, так и произошло. Потому что Валентин Дегтерев сообщает о том, что в некоторых официальных документах какое-то время фигурировали не одна, а две туристические палатки на склоне Хохлачатля. Но вскоре они таинственным образом превратились в одну — другая исчезла из документов. «Палатки, во множественном числе! Из базового и, видимо, не базового лагеря, — приводит Дегтерев фразу из официального документа. — И это не банальная опечатка». Ведь документ этот готовился руководством милиции и прокуратуры не куда-нибудь, а специально для представления в ЦК КПСС, то есть документу можно доверять на все 100. Словом, незадолго до трагедии дятловцы, считает Дегтерев, разругались в пух и перья и разбежались по разным палаткам. Не забывайте, что люди были измотаны и устали, а на дворе мороз под 40 градусов. К тому же, 9 человек в одной палатке — это, конечно, перебор. Добавьте сюда эгоистичный, деспотичный и самолюбивый характер руководителя. Стоило появиться искре в виде случайного замечания или неловкого движения — и могла вспыхнуть грандиозная ссора, а то и драка. Но могли ли студенты перебить друг друга? Ведь на их телах зафиксированы многочисленные ссадины и травмы. Конечно, все это сомнительно. Но все же…