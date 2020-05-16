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Одна из самых популярных поп-груп в мире планирует дать платный онлайн- концерт

 

Корейская поп- группа BTS анонсировала онлайн-концерт «Bang bang con: the live», который пойдет 14 июня.

Отмечается, что трансляция выступления будет платной. Зрители смогут увидеть всех участников коллектива в одном помещении. Виртуальный концерт продлится 90 минут.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире артистам пришлось отложить большой тур «Map of the soul» 2020 по Японии, Европе и Северной Америке.

Ранее сообщалось о том, что в апреле музыканты провели онлайн-фестиваль»Bang Bang Con». Пользователи смогли бесплатно увидеть архивные концертные записи группы.

16 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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