Фотографы с мировыми именами пожертвовали свои работы для благотворительного аукциона Сегодня празднует 34-й День рожденья Меган Фокс » Одна из самых популярных поп-груп в мире планирует дать платный онлайн- концерт Корейская поп- группа BTS анонсировала онлайн-концерт «Bang bang con: the live», который пойдет 14 июня. Корейская поп- группа BTS анонсировала онлайн-концерт «Bang bang con: the live», который пойдет 14 июня. Отмечается, что трансляция выступления будет платной. Зрители смогут увидеть всех участников коллектива в одном помещении. Виртуальный концерт продлится 90 минут. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире артистам пришлось отложить большой тур «Map of the soul» 2020 по Японии, Европе и Северной Америке. Ранее сообщалось о том, что в апреле музыканты провели онлайн-фестиваль»Bang Bang Con». Пользователи смогли бесплатно увидеть архивные концертные записи группы.