Народный депутат Кива напомнил о себе очередным скандалом

Народный депутат Кива не перестает брать новые вершины в своем развитии. Он уже отметился своим неадекватным поведением и в Раде,и в многочисленных интервью. Энергия бьет ключом и не всегда находит выход в нужном русле. Чаще таки нет.

13 мая, народный депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Илья Кива показал в очередной раз свое истинное лицо, покрыв жестким матом одного из присутствующих у стен Верховной Рады Украины человека, а также пригрозил ему физической расправой. Стоит отметить, что это было в тот самый день, когда Рада голосовала так называемый «банковский закон». Этому свидетельствует опубликованное на странице в социальной сети Facebook видео одним из пользователей соцсети.

Все началось после того, как нардеп Кива, давая интервью у Рады, сказал такую фразу: «…Я считаю, что сегодня единственная возможность нашей стране выжить – это не верить действующей власти…». Такие слова, вероятно, весьма возмутили одного из присутствующих у стен парламента украинца. И когда последний начал задавать Киве «неудобные» вопросы, нардеп жестко покрыл того матом, и даже пригрозил избить. Одна из цитат Кивы звучит так: «Слушай меня, иди*т, сейчас вот я положу свое депутатское удостоверение, и набью тебе е**ло!».

Но возникающие вопросы по поводу такого поведения депутата надо адресовать не самому депутату,а тем людям,которые ставили свои подписи на выборах за его присутствие в Раде.