Какие продукты приносят наибольший вред во время диеты

Если вы решили сесть на диету,то от некоторых продуктов приходится отказываться . Даже небольшая порция высококалорийной пищи может свести все ваши усилия к нулю, поэтому диетологи рассказали, как приучить себя к здоровому питанию и найти альтернативу вредной пище.

Если вы любите жарить на сковороде рыбу или курицу в панировочных сухарях, вы никогда не сбросите лишний вес. Калорийные сухари можно заменить на овсяные хлопья. Их измельчают в кухонном комбайне.

Также курицу или рыбу можно обвалять в измельченных орехах или кунжуте перед жаркой.

Еще один опасный продукт во время диеты — соль. Как известно, соль задерживает жидкость в организме и замедляет процесс похудения. Понятно, что употреблять пресное блюдо никому не хочется, поэтому диетологи советуют заменить соль лимоном. Отличным дополнением ко многим мясным блюдам и салатам станет лимонный сок.Он дарит пище непревзойденный вкус и аромат, поэтому пресной она вам точно не покажется.

Во время диеты откажитесь от приготовления блюд из муки высшего сорта. Альтернативой этому продукту станет мука грубого помола.