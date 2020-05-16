Как советские автомобили рекламировали за рубежом

Какого бы сомнительного качества ни был товар, на него всегда найдется купец. Если, конечно, цена будет актуальной, а реклама — броской. Все это в полной мере относится к шедеврам советской автомобильной промышленности, продвигать которые в сытых Европах и Америках приходилось шедевральной (правда, не всегда) рекламной мыслью.

Редкий случай, когда все в рекламе правда, вплоть до последнего слова. В свое время «Москвич-408» действительно был вполне современным седанчиком не только по советским, но и по европейским меркам. Его экспортный успех — абсолютно заслуженный.

А вот «Волги», что 21-ю «деточкинскую», что 24-ю, за границей не жаловали, несмотря на шесть мест в салоне, отсылки к топ-классу в рекламе и дизельному мотору английской фирмы Perkins под капотом.

Сложно поверить в сам факт продажи «Запорожцев» в Финляндии. Еще сложнее поверить в то, что кто-то купил хотя бы один. Судя по этому фото, у ЗАЗ-965 есть, по крайней мере, одна сильная сторона: из него можно выйти. И убежать не оглядываясь.

Считается, что в СССР «Москвичи» пикапы делали на базе отбракованных кузовов седанов и универсалов. Однако за границу шла простая, но добротная версия «Москвич-434». Благодаря 75-сильному мотору он разгонялся до 136 км/ч и мог похвастать полезной нагрузкой в 400 кг.

Сложное для европейского языка и уха слово Moskvitch по милости бельгийского импортера советских автомобилей фирмы Scaldia Volga превратилось в более спокойное и солидное Elite. На этом фото Elite De Luxe — топовое исполнение «Москвича-408».

Вахту у «Москвича» на посту сборщика валюты в 1970-х приняла «Лада». Реклама не зря расписывает раскладывающееся в полноценную кровать сиденье как преимущество советского седана: на оригинальном Fiat 124 такой возможности не было в принципе.

«Шестерка» в исполнении для немецкого рынка. Нарядные литые диски, раллийные противотуманки, яркий цвет — для съемок такой красавицы расщедрились на профессиональный фотосет.

А вот это уже советское творчество… Не поверите, но именно с такой брошюрой «Автоэкспорт» планировал выходить на рынок… Соединенных Штатов.

Даже не пытайтесь найти подходящий перевод слову Volin — это не производное от violin («скрипка»), а попытка транскрипции марки Волынь. Под этим брендом в Союзе выпускали легкий внедорожник ЛуАЗ-969. Его лучшее качество? Мотор Ford, который предлагался для экспортных рынков.

Может показаться, что мужчина на этом плакате целится в кабана. На самом деле это не так. Водитель просто осознал, что совершил ошибку при выборе автомобиля и теперь решил ее исправить. Если бы мы купили ЛуАЗ-969, то, безусловно, поступили точно так же.

А вот «Ниве», самому успешному экспортному автомобилю СССР, стыдиться вообще нечего. Это реклама полноприводной «Лады» для австралийского рынка. Естественно, машина с правым рулем.

Кстати, в свое время «АвтоВАЗ» планировал даже наладить производство «Нивы» за рубежом. Для этого заинтересованной стороне предлагалось для начала обратиться в «Автоэкспорт». Видимо, на этой стадии все начинания благополучно угасали.

Популярность «Нивы» в Европе ярко иллюстрирует и реклама лотереи с участием известного героя бельгийских комиксов репортера Тинтина. Правда, стоит заметить, что «Нива» в этом розыгрыше выступает в качестве второго приза. Главный — кругосветное путешествие на двоих.

Прекрасная реклама прекрасного кабриолета на базе дорестайлинговой «восьмерки». Такие «открывашки» европейские импортеры и дилеры делали на «айн-цвай-драй». Вернее, в данном случае на «ан-де-труа».

Лучшей же рекламой «Лады» в Европе стали не публикации в прессе и даже не победы в гонках. Настоящей удачей французского импортера советского бренда фирмы Жана Пока стали спонсорские нашивки на форме игроков футбольного клуба «Монако». Причем в сезоне 1990/91 монегаски выиграли кубок Франции и заняли второе место в национальном чемпионате. Да-да, с эмблемой Lada на груди!